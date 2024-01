Ranking mundial de patrocínio máster: Corinthians fatura mais que Benfica e Inter de Milão

De acordo com a junção dos dados, o Corinthians recebe mais do que muitos clubes tradicionais, mas está longe do top 10 da Europa.



Vamos aos detalhes:



💰 O Corinthians anunciou, no domingo (7), um acordo de patrocínio máster com a casa de apostas VaideBet. O contrato renderá R$ 120 milhões anuais ao clube até 2026.



🔵⚫ Atual vice-campeã da Champions League, a Inter de Milão recebe € 20 milhões (R$ 107 milhões, na cotação atual) da Paramount+, que assinou acordo por apenas uma temporada.



➡️ Confira os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro



💸 Benfica e Porto, maiores campeões do futebol português, não recebem mais de R$ 60 milhões por temporada dos respectivos patrocinadores máster.



💲 O Timão tem um patrocínio máster mais valioso que 13 dos 20 clubes da Premier League. O West Ham, por exemplo, recebe cerca de R$ 70 milhões por ano.