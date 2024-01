Brasileirão tem 75% dos clubes com patrocínio máster de casas de apostas; veja exceções

As novidades em 2024



Em 2023, as casas de apostas ocupavam o espaço de patrocínio máster em 12 dos 20 times da Série A (60%). O que mudou de um ano para o outro?



Flamengo e Corinthians, que eram patrocinados por empresas de outros setores, fecharam com sites de betting para 2024. O Coritiba, que também não tinha uma casa de aposta como patrocinador máster, foi rebaixado para a Série B.



➡️ Confira os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro



Veja a lista completa de patrocínio máster no Brasileirão 2024: