Ranking Biz: as 30 equipes esportivas mais valiosas do mundo

💰 Conheça as 30 equipes mais valiosas do mundo:



1. Dallas Cowboys (🏈) - US$ 9,2 bilhões

2. Golden State Warriors (🏀) - US$ 8,28 bilhões

3. New York Knicks (🏀) - US$ 7,43 bilhões

4. Los Angeles Lakers (🏀) - US$ 7,34 bilhões

5. New York Yankees (⚾) - US$ 7,13 bilhões

6. New York Giants (🏈) - US$ 7,04 bilhões

7. Los Angeles Rams (🏈) - US$ 6,94 bilhões

8. New England Patriots (🏈) - US$ 6,7 bilhões

9. San Francisco 49ers (🏈) - US$ 6,15 bilhões

10. New York Jets (🏈) - US$ 6,11 bilhões



11. Washington Commanders (🏈) - US$ 6,05 bilhões

12. Chicago Bears (🏈) - US$ 6 bilhões

13. Manchester United (⚽) - US$ 5,95 bilhões

13. Philadelphia Eagles (🏈) - US$ 5,95 bilhões

15. Las Vegas Raiders (🏈) - US$ 5,77 bilhões

16. Houston Texans (🏈) - US$ 5,35 bilhões

17. Los Angeles Dodgers (⚾) - US$ 5,24 bilhões

17. Miami Dolphins (🏈) - US$ 5,24 bilhões

19. Real Madrid (⚽) - US$ 5,23 bilhões

20. Boston Red Sox (⚾) - US$ 5,21 bilhões



21. Atlanta Falcons (🏈) - US$ 5,15 bilhões

22. Boston Celtics (🏀) - US$ 5,12 bilhões

23. Barcelona (⚽) - US$ 4,95 bilhões

24. Denver Broncos (🏈) - US$ 4,87 bilhões

25. Chicago Bulls (🏀) - US$ 4,83 bilhões

26. Seattle Seahawks (🏈) - US$ 4,82 bilhões

27. Pittsburgh Steelers (🏈) - US$ 4,8 bilhões

28. Green Bay Packers (🏈) - US$ 4,75 bilhões

29. Liverpool (⚽) - US$ 4,71 bilhões

30. Chicago Cubs (⚾) - US$ 4,69 bilhões



➡️ Clique aqui para conferir o ranking completo.