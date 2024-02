Premiação da Copa do Brasil 2024: veja os valores pagos pela CBF

O reajuste feito pela CBF foi de 5%, se comparados aos valores das cotas de 2023. Algo acima do que o IPCA tem de imposto do ano passado - a porcentagem do imposto foi de 4.62%.



Apenas a vitória na final renderá R$ 73,5 milhões ao clube campeão. Em 2023, este valor era de R$ 70 milhões. Confira todos os valores abaixo.



💰 Premiação da Copa do Brasil 2024:



Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões