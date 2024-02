Quais clubes brasileiros movimentam mais dinheiro no mercado? Veja ranking

💸 Quem tem o maior lucro com transferências?



Dos 12 clubes brasileiros presentes no levantamento, 11 apresentam um "balanço positivo" no recorte de cinco anos. Ou seja, eles faturaram mais do que gastaram com transferências. A única exceção é o Red Bull Bragantino, que gastou mais do que faturou.



O dono do maior lucro no período foi o Palmeiras: R$ 762 milhões. Veja a lista abaixo:



1. Palmeiras - R$ 762 milhões

2. Athletico-PR - R$ 650 milhões

3. São Paulo - R$ 448 milhões

4. Fluminense - R$ 442 milhões

5. Corinthians - R$ 389 milhões

6. Santos - R$ 378 milhões

7. Inter - R$ 373 milhões

8. Grêmio - R$ 368 milhões

9. Flamengo - R$ 234 milhões

10. Vasco - R$ 192 milhões

11. Atlético-MG - R$ 123 milhões