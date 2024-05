Tenistas brasileiros acumulam premiação milionária no Madrid Open; veja valores

Os tenistas brasileiros têm motivos para comemorar a participação no Madrid Open 2024. Do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. Ao todo, os sete atletas do país que disputaram o torneio Masters 1000 acumularam uma premiação de quase R$ 2 milhões.



Quem faturou mais alto foi Bia Haddad Maia, que chegou às quartas de final na chave simples e ainda disputou a primeira fase nas duplas. Somando os dois eventos, a tenista garantiu um prêmio de cerca de R$ 945 mil.



