Vini Jr se valoriza após título da Champions e passa a ser o mais caro do mundo

Até a última atualização de valores, o atacante valia € 150 milhões (R$ 865 milhões) e era apenas o quarto mais valioso do mundo. Agora, Vini Jr está avaliado em € 180 milhões (R$ 1 bilhão) e se juntou a Bellingham, Mbappé e Haaland no topo do ranking.