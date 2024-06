Brasil capta quase R$ 1 bilhão via Lei de Incentivo ao Esporte, aponta relatório

A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) teve um ano notável em 2023, com R$ 911,73 milhões captados - uma arrecadação 2,7 vezes superior à de 2022 e um marco histórico de adesão. A agência Attitude Esportiva detalha estes e outros avanços no mais recente "Relatório Patrocinadores Incentivados do Esporte Brasileiro".



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



Obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados mostram não apenas um aumento no número de projetos executados — 2.184 em 2023, o que representa um salto de 175% em relação a 2022 — mas também um aumento de 121% nas entidades beneficiadas, alcançando 1.220 no último ano.