Doncic ou Tatum: quem tem o maior salário na final da NBA?

No duelo entre eles, quem leva a melhor é o esloveno. Com contrato até o fim da temporada 2025/26, ele fatura, em média, US$ 43 milhões (R$ 230 milhões) por ano na franquia do Texas.



Já Jayson Tatum, que tem contrato até o fim da próxima temporada, recebe US$ 32,6 milhões (R$ 175 milhões) por ano no Boston Celtics.