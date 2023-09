Quem ganha mais? Compare salários de Cristiano Ronaldo, Neymar e outros astros da Liga Saudita

Como os clubes conseguem pagar salários astronômicos?



Na Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público (PIF) é o principal fundo de riqueza soberana do país. Por meio do Ministério do Esporte, ele distribui o dinheiro para os clubes. Em junho deste ano, PIF adquiriu 75% dos quatro principais times do país: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr.



Impulsionado pelo dinheiro do petróleo, o fundo soberano do país é estimado em cerca de US$ 620 bilhões. Cabe destacar que os investimentos no futebol fazem parte de um grande projeto do governo para mudar a imagem do país, a "Visão 2030".