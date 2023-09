John Textor busca levantar R$ 1,6 bilhão e vender ativos do Lyon; entenda

Por que Textor quer vender ativos do Lyon?



De acordo com John Textor, o Lyon "investiu demais em ativos físicos” nos últimos anos. Segundo o mandatário, o dinheiro gerado com a venda destes ativos poderia ser melhor utilizado para investir em academias juvenis e no desenvolvimento de jogadores, além de reduzir a dívida associada à aquisição.



Quais ativos do Lyon estão à venda?



Entre as propriedades que Textor deseja vender, está a Arena LDLC, um local ainda em construção que poderá receber shows e jogos de basquete, por exemplo. O OL Groupe é dono do espaço de 16 mil lugares e espera receber propostas para 40% ou controle total da arena.



O Lyon também está explorando a venda do OL Reign, seu time feminino nos Estados Unidos. Com base em uma venda recente na mesma liga, a equipe poderia render cerca de US$ 50 milhões.



Cabe destacar que, em maio, a Eagle vendeu o controle acionário do time feminino do Lyon, uma das equipes de maior sucesso no futebol europeu, para a empresária norte-americana Michele Kang. Esse acordo ainda aguarda a aprovação das autoridades francesas.