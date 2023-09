- Acho que a gente começou bem no jogo. Conseguimos fazer os gols, alguns impedidos. Uma saída de bola, a gente acabou sofrendo o gol, mas na partida como um todo a gente foi bem, soube se portar mesmo depois de um jogo que exigiu muito do psicológico e do físico. Então a gente sai com os três pontos para subir na tabela - valorizou o zagueiro, que também falou sobre o sentimento após o título da Copa do Brasil:



- Muito gratificante pra gente sair campeão aqui. Acho que a gente merece bastante. O torcedor merece bastante depois de tantos anos sem ganhar. Esse é o lugar que o São Paulo tem que estar - completou.