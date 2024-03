Quanto vale Endrick? Veja evolução do valor de mercado do atacante

CIES avalia Endrick em R$ 435 milhões



Com outra metodologia de cálculo, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), da Suíça, avalia Endrick ainda mais caro. De acordo com estudo publicado recentemente, o atacante do Palmeiras vale € 80,5 milhões (R$ 435 milhões).



➡️ Estudo aponta os 10 jogadores mais caros do futebol brasileiro; veja ranking



Vale destacar que os cálculos de valor de mercado envolvem diversos fatores, como: talento, idade, potencial, posição, situação contratual, histórico de lesões, convocações, imagem, solidez financeira do clube vendedor, nível de sua liga atual...



Real Madrid pode pagar até R$ 390 milhões



A venda de Endrick para o Real Madrid foi oficializada em dezembro de 2022 por um valor fixo de € 35 milhões. O acordo, no entanto, inclui bônus que podem chegar até a € 25 milhões - com gols, convocações e títulos. Até o momento, a transferência já garantiu cerca de R$ 251 milhões ao Palmeiras.



Do valor somado no negócio, o Verdão tem direito a 70%, enquanto Endrick e a família detém os outros 30%. Ao todo, a transferência pode atingir € 72 milhões (cerca de R$ 390 milhões), mas com os € 12 milhões de impostos que o Real se dispôs a pagar para fechar negócio.