Espanha x Brasil: Rizek exalta feitos de Endrick na carreira e cita Ronaldo Fenômeno

Endrick marcou gol pela Seleção Brasileira contra a Espanha







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 19:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Palmeiras, Endrick marcou mais um gol pela Seleção Brasileira, nesta terça-feira (26), contra a Espanha. O jogador anotou o segundo do empate do Brasil em bonito chute após rebote dentro da área. Nas redes sociais, o jornalista André Rizek exaltou o jovem de 17 anos.

- Nem vou citar o que já fez na base. Só nos profissionais, aos dezessete anos: destaque de título brasileiro, gol em Wembley (jogador mais jovem a marcar lá), gol no Bernabéu. Ronaldo tinha média de um gol por jogo aos 17. Mas esse currículo, só o Endrick mesmo - escreveu Rizek.

No último sábado (23), Endrick já havia marcado o gol da vitória da Seleção Brasileira contra a Inglaterra por 1 a 0. O gol do atacante contribuiu no empate da equipe de Dorival Junior, por 3 a 3. Rodrygo e Lucas Paquetá marcaram os outros gols do Brasil.