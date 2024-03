Qual é o salário de Gabigol no Flamengo?

A punição de Gabigol pode sair cara para o Flamengo. Condenado a dois anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, o atacante é um dos atletas mais bem pagos do país e seguirá com o contrato ativo enquanto aguarda o julgamento dos recursos.



Estima-se que Gabigol receba entre R$ 1,3 e R$ 1,5 milhão por mês no Flamengo. O valor inclui o salário registrado na carteira (regime CLT) e os ganhos com direitos de imagem. Como de costume, o acordo ainda inclui possíveis bonificações em casos de títulos.



