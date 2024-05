Qual o valor de mercado do Bayer Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga?

💰 Valor de mercado do Bayer Leverkusen



De acordo com o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola, o elenco do Bayer Leverkusen é avaliado em 594,55 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).



O montante representa 65% do valor do Bayern de Munique: 929,45 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões). Apesar de ter o elenco mais valioso, o clube da Baviera terminou o torneio na terceira posição.