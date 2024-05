Quem paga mais? Compare premiações das principais ligas da Europa

Em todos as ligas, as receitas distribuídas entre os clubes são provenientes da venda dos direitos de transmissão. Cada campeonato, no entanto, adota um critério específico para distribuir o montante.



Como os cálculos envolvem diversos fatores, os valores exatos só serão divulgados meses após o fim dos torneios. Ainda assim, é possível estimar o que os clubes podem esperar receber na temporada 2023/24 com base em números do ano passado.