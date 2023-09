Qual o valor de mercado da Seleção Brasileira? Veja raio-X dos atuais convocados

Brasil tem elenco mais valioso da América do Sul



✔️ Entre todas as 10 seleções da Conmebol, o Brasil tem o elenco mais valioso. Atual campeã do mundo, a seleção da Argentina aparece em seguida no ranking com um valuation de € 877,2 milhões (R$ 4,68 bilhões).



+ Quais clubes brasileiros levaram mais público aos estádios em 2023? Veja ranking



✔️ Uruguai, Colômbia e Equador completam o top 5 das seleções mais valiosas nesta data Fifa.