Qual é o tamanho da fortuna de Vinícius Jr, jogador da Seleção e do Real Madrid?

Um jogador com esse alto valor de mercado certamente recebe valores altíssimos de salários e contratos de patrocínio. No caso de Vini Jr, não é diferente. Desde que renovou com o Real Madrid, jogador recebe 10,5 milhões de euros (R$ 56 milhões) por ano.



Não é possível estimar a fortuna de Vini com muita precisão. Além dos salários no clube espanhol, o jogador também em um contrato há muitos anos com a Nike, marca de roupas e fornecedora de material esportivo.