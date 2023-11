Quais clubes mais gastaram na formação dos elencos atuais? Veja ranking mundial

Como o custo do elenco é calculado?



O levantamento da Pluri calcula quanto cada clube investiu na compra de direitos econômicos dos jogadores que compõem os respectivos elencos atuais. Não importa quando o jogador foi contratado. Se ele ainda está no clube, o seu custo foi incluído na conta.



Cabe destacar que os gastos com contratações variam de acordo com a realidade financeira e a estratégia de cada clube. Enquanto há clubes com capacidade de investir pesado na compra de direitos, outros times optam por assinar com atletas livres no mercado ou por empréstimo.



➡️ Caro ou barato? Entenda como é definido o valor de mercado de um jogador de futebol