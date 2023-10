Vasco impulsiona receitas com apoio da torcida e prevê ‘melhor ano comercial da história’

Ações sociais seguem em alta



Outro bom exemplo do sucesso comercial vem do do lançamento da coleção “Camisas Negras”. Lançada em setembro e esgotada no site oficial do clube, a camisa simboliza a luta histórica do Vasco contra o racismo, que existe há mais de 100 anos e segue sendo valorizada na SAF.



- Uma das principais responsabilidades de uma instituição é devolver em transformação social tudo aquilo que o torcedor proporcionou ao longo de décadas. Ao fazer isto de verdade, indiretamente cria conexões com a torcida e também com marcas que querem este posicionamento. Sabemos que tem aumentado exponencialmente o número de pessoas e marcas que querem estar perto de instituições que tratam de verdade o assunto ESG - explica Renê Salviano.