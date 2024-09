Copinha Feminina 2024: veja como ficaram os grupos para 2ª edição da competição

(Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 21:44 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira (10) o sorteio dos grupos da 2ª edição da Copinha Feminina, que será realizada na capital paulista entre 28 de novembro e 15 de dezembro.

A edição de 2024 vai contar com a participação de 20 equipes de oito estados, quatro times a mais do que a primeira edição, vencida pelo Flamengo.

O evento de lançamento da competição foi realizado no Estádio do Pacaembu, que foi rebatizado como Mercado Live Arena Pacaembu.

Segundo a FPF, todos os jogos da Copinha serão transmitidos ao vivo pelo YouTube e terão entrega do troféu Craque do Jogo. Além disso, a grande decisão contará com VAR.

Como vai funcionar a competição

A primeira fase terá as equipes divididas em cinco grupos com quatro times cada. Os clubes cabeças de chave são Corinthians, Santos, Palmeiras, Ferroviária e São Paulo. Os times se enfrentam dentro de cada grupo. Se classificam para as quarta de final os líderes de cada grupo e os três melhores segundos colocados. A partir daí, quartas, semifinais e final serão decididas em jogo único.

Confira como ficaram os grupos:

Grupo A (Canindé)

Corinthians

Centro Olímpico

Cruzeiro-MG

Fortaleza-CE

Grupo B (Nicolau Alayon)

Santos

Fluminense-RJ

América-MG

Sport-PE

Grupo C (Rua Javari)

Palmeiras

Flamengo-RJ

Minas Brasília-DF

Botafogo-PB

Grupo D (Ibrachina Arena)

Ferroviária

Botafogo-RJ

Grêmio-RS

Vitória-BA

Grupo E (CERET)

São Paulo

Red Bull Bragantino

Internacional-RS

Vila Nova-GO