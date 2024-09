Gabi Nunes é novo reforço do Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:23 • Birmingham (ING)

O Aston Villa anunciou na manhã desta sexta-feira (13) a Gabi Nunes, da Seleção Brasileira. Um dos destaques do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, a atacante fechou com o clube inglês por dois anos, com a opção de mais uma temporada. As informações foram dadas pela "bbc".

Assinada com o clube desde o início de setembro, Gabi Nunes entrou no ranking mundial de transferências mais caras do futebol feminina. O acordo foi fechado por 300 mil euros (R$ 1,86 milhões), ao adicionar a cláusula de rescisão da atacante de 27 anos com o Levante.