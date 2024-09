Jogadores do Corinthians comemoram no jogo contra o Inter pela Libertadores de 2023 (Foto: Joaquin Sarmiento/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro

A Conmebol sorteou os grupos para a Libertadores Feminina de 2024, nesta quinta-feira (12). Os representantes brasileiros na competição são Corinthians, Ferroviária e Santos, que foram os três primeiros colocados no Brasileirão Feminino de 2023. A competição será realizada no Paraguai entre os dias 3 e 19 de outubro.

Atual campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians está no Grupo A, ao lado do Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR) e uma equipe da Venezuela que ainda será definida. O Grupo B é composto pelo anfitrião Olímpia (PAR), Santos, Colo-Colo (CHI) e Always Ready (BOL). A Ferroviária está no Grupo C, que também inclui Peñarol (URU), Independiente Santa Fé (COL) e um time equatoriano a ser definido. No Grupo D, estão Deportivo Cali (COL), Guarani (PAR), Alianza Lima (PER) e Santiago Morning (CHI).

Os grupos da Conmebol Libertadores Feminina de 2024 (Foto: Reprodução/Conmebol)

Na fase inicial, os 16 times se enfrentam em turno único dentro de seus grupos, e os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. A competição segue com as semifinais e a final, que determinará a campeã da Libertadores Feminina 2024.

Desde sua criação em 2009, a Libertadores Feminina tem sido dominada por equipes brasileiras, que conquistaram 12 dos 15 títulos até agora. O Santos venceu em 2009 e 2010, a Ferroviária em 2015 e 2020, e o Corinthians é tetracampeão, com títulos em 2017 (junto com o Audax), 2019, 2021 e 2023. As únicas equipes de fora do Brasil a conquistarem a competição foram o Colo-Colo (CHI) em 2012, Sportivo Limpeño (PAR) em 2015 e Atlético Huila (COL) em 2018.