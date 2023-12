Qual é o tamanho da fortuna de sheik Mansour, dono do Manchester City?

Família real de Abu Dhabi



Sheik Mansour é membro da família real de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Ele é irmão de Khalifa bin Zayed al Nahyan, atual presidente dos EAU, e filho de Zayed bin Sultan al Nahyan, um dos fundadores do país e governante do emirado mais próspero da região até sua morte, em 2004.



A origem da fortuna da família é a exploração petrolífera. Cabe destacar que Abu Dhabi detém mais de 90% do petróleo da região. A fortuna pessoal de toda a família é estimada em US$ 150 bilhões (mais de R$ 730 bilhões), alavancada sobretudo a partir dos anos 1970.



O dono do Manchester City tem cargos importantes dentro da política local. Ele é, por exemplo, ele é vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes desde março de 2023. Mansour também é o presidente-executivo do Mubadala Investment Company de Abu Dhabi, empresa que supervisiona o fundo soberano de US$ 370 bilhões do emirado.