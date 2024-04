Quanto Rafael Brandão ganha em premiação pelo título no Arnold Brasil?

O Arnold Classic é considerado o segundo torneio mais importante do cenário profissional da IFBB Pro League (Liga de Fisiculturismo Profissional) e ocorre em diversos lugares do mundo.



Na edição sediada em Ohio, a mais importante do circuito, Brandão ficou em terceiro lugar e faturou US$ 70 mil (R$ 348 mil) em premiação.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Ramon Dino, fisiculturista brasileiro?



💰 Premiação de cada categoria no Arnold Brasil



WELLNESS