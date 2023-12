Qual clube brasileiro cobrou o ingresso mais caro em 2023? Veja ranking

💸 O Flamengo foi o time com o maior ticket médio, com ingressos sendo comercializados a R$ 81,12. O valor representa pouco mais que o segundo colocado do ranking, o Palmeiras - que cobra, em média, R$ 77,74.



5️⃣ Fechando o top 5 de ingressos mais caros, estão São Paulo (R$ 71,38), Grêmio (R$ 69,79) e Tombense (R$ 67,85).



⚽ Com o objetivo de evitar distorções causadas pelos Estaduais, o ranking inclui apenas clubes que jogaram, pelo menos, 20 partidas como mandante durante a temporada. Veja a lista abaixo: