Onde assistir ao Super Bowl? Jogo será exibido em mais de 150 países

A edição 58 do Super Bowl, que será realizada neste domingo (11), não é esperada apenas nos Estados Unidos. Em processo contínuo de internacionalização, a NFL tem acordos de transmissão com emissoras de mais de 150 países espalhados pelo mundo.



No Brasil, a transmissão do Super Bowl 2024 ficará por conta da Rede! TV (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming).



Já nos Estados Unidos, os detentores dos direitos de transmissão são a CBS (TV aberta) e o Paramount+ (streaming).