Premiação da Copa Africana de Nações: veja os valores pagos

Premiação da Copa Africana de Nações 2024:



💰 Eliminados nas quartas - US$ 1,3 milhão (R$ 6,5 milhões)

💰 Eliminados na semifinal - US$ 2,5 milhões (R$ 12,5 milhões)

💰 Vice-campeão - US$ 4 milhões (R$ 20 milhões)

💰 Campeão - US$ 7 milhões (R$ 35 milhões)