Os maiores salários do Super Bowl 2024: veja ranking

💰 Os maiores salários do Super Bowl 2024:



1. Patrick Mahomes (QB), Kansas City Chiefs

💸 Média de salário anual: US$ 52,6 milhões

📄 Contrato: 4 anos, US$ 210,6 milhões



2. Nick Bosa (DE), San Francisco 49ers

💸 Média de salário anual: US$ 34 milhões

📄 Contrato: 5 anos, US$ 170 milhões



3. Deebo Samuel (WR), San Francisco 49ers

💸 Média de salário anual: US$ 23,85 milhões

📄 Contrato: 3 anos, US$ 71,55 milhões



4. Trent Williams (LT), San Francisco 49ers

💸 Média de salário anual: US$ 23,01 milhões

📄 Contrato: 6 anos, US$ 138,06 milhões



5. Javon Hargrave (IDL) , San Francisco 49ers

💸 Média de salário anual: US$ 21 milhões

📄 Contrato: 4 anos, US$ 84 milhões