Nesta quinta-feira (20), às 4h da manhã (horário de Brasília), as seleções de Nova Zelândia e Noruega se enfrentam pelo jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina. O duelo será realizado no Eden Park, em Auckland. A Nova Zelândia é um dos países-sede da competição, junto à Austrália, e deve contar com a força do fator casa para tentar surpreender na competição. Já as norueguesas, com peças interessantes, chegam como uma das favoritas à classificação no grupo A.