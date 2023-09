Flamengo x São Paulo registra ticket médio mais caro na história do futebol brasileiro; veja ranking

Como é calculado o ticket médio?



O valor do ticket médio é calculado pela simples divisão da renda bruta de bileteria com o número de torcedores pagantes no estádio.



Recorde anterior perdurava há quase 10 anos



Até os R$ 436,22 deste domingo, o jogo de maior ticket médio na história do futebol brasileiro era a ida da decisão da Copa do Brasil de 2014, vencida pelo Atlético-MG contra o Cruzeiro, no Independência. A partida teve 18.578 pagantes e ticket médio de R$ 255,21.



+ Recorde na final da Copa do Brasil! Veja jogos com maiores rendas de bilheteria na história



Apenas outros dois duelos superaram a marca de R$ 200 em ticket médio e ambos também tiveram o Atlético-MG como mandante. Um foi a final da Libertadores de 2013, contra o Olímpia, e o outro foi a semi da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras.