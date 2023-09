Recorde nas finais da Copa do Brasil? Veja jogos com maiores rendas de bilheteria na história

Recorde histórico perdura há 10 anos O jogo de maior bilheteria na história do futebol brasileiro foi a decisão da Libertadores de 2013, vencida pelo Atlético-MG contra o Olimpia, no Mineirão. A partida teve 56.557 pagantes e renda de R$ 14.176.146. Apenas outros dois duelos superaram a marca de R$ 10 milhões em arrecadação com bilheteria. Uma foi a Supercopa do Brasil deste ano, entre Flamengo e Palmeiras, e a outra foi a final da Copa do Brasil do ano passsado, entre Flamengo e Corinthians. + O que representa a premiação de campeão da Copa do Brasil para Flamengo e São Paulo?

E na Copa do Brasil? Ao contar apenas os jogos da Copa do Brasil, a quebra de recorde é ainda mais provável. O atual detentor do posto é o jogo de volta da final de 2022, vencida pelo Flamengo no Maracanã. Os dois jogos de volta das semifinais deste ano já aparecem no top 4 do ranking.

Com as recentes contratações e o bom desempenho em competições importantes, o São Paulo viu um avanço no número de sócio-torcedores. Já o Flamengo, historicamente, por conta da sua imensa torcida, constantemente apresenta bons dados no seu programa, com mais de 100 mil adeptos. E agora, com as finais, a tendência é de crescimento, o que gera um dilema para os clubes na equação entre a capacidade do estádio e a quantidade de sócios, já que todos querem estar presentes em momentos históricos como esses

— Henrique Borges, CEO da Somos Young