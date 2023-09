Brasileirão tem inscrições fechadas: veja os clubes da Série A que mais contrataram em 2023

Com o fim do prazo de inscrição de atletas no BID da CBF, é possível fazer um balanço do desempenho dos clubes da Série A no mercado da bola em 2023. Ao todo, as 20 equipes contrataram 335 reforços desde o início da temporada até a última sexta-feira (15).



Com 29 reforços, o Coritiba foi o time da Série A que mais contratou em 2023. Foram 17 novos nomes entre janeiro e abril e outros 12 na janela do meio do ano. Confira mais detalhes do levantamento abaixo.



