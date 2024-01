O que vai gerar mais dinheiro para a Globo em 2024: futebol ou BBB? Compare os valores

💰 Quanto a Globo fatura com o BBB 24?



Para o BBB 24, a Globo vendeu 20 cotas de patrocínios e vai faturar, ao todo, pouco mais de R$ 1 bilhão com estes acordos.



Diferente do futebol, a estrutura comercial do reality show inclui diferentes níveis de patrocínio. A cota Big, com exposição de marca na TV aberta, TV paga e canais digitais, tinha valor de R$ 114,4 milhões.



Já a cota Camarote teve preço de R$ 87,4 milhões, enquanto a cota Brother foi comercializada a R$ 20,6 milhões para cada empresa interessada.



📺 Os 20 patrocinadores do BBB 24: Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, McDonald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara, Stone, CIF, iFood, Latam, Delícia, Kwai, Nestlé, Oi e Electrolux.