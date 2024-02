O que explica os preços dos ingressos praticados no futebol brasileiro? Especialistas analisam

Os registros de protestos recentes, porém, também se estendem aos jogos como mandante, com destaque para as finais da Copa do Brasil de 2023. Na época, também houve reclamações dos torcedores quanto aos valores praticados, que no Maracanã eram a partir de R$ 400,00 para não sócios, e, no Morumbi, variaram de R$ 200 a R$ 1.500, para não sócios, com camarotes chegando a R$ 2 mil.



Como reflexo do descontentamento pelos preços cobrados para a partida no Rio de Janeiro, por exemplo, o público presente no Maracanã entoou sonoras vaias após o telão do estádio anunciar a renda total de R$ 26,3 milhões, a maior da história do futebol brasileiro, em valores absolutos.



- O preço dos ingressos para partidas de futebol das principais equipes do país já vem registrando tendência de alta há algum tempo. Conforme os clubes avançam nas competições, tornou-se praxe que se eleve ainda mais, devido à maior atratividade do jogo. Presenciamos um momento em que os clubes têm a bilheteria de suas partidas como importante fonte de receita. No caso do São Paulo, por exemplo, superou os R$ 111 milhões em bilheteria em 2023, quantia que aliviou a necessidade de vendas de jogadores e possibilitou a manutenção do elenco - comenta Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da agência Wolff Sports.