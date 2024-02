Quanto o Santos vai deixar de faturar por não jogar a Copa do Brasil 2024?

❌ Por que o Santos não disputa a Copa do Brasil 2024?



Em 2023, o Peixe teve uma campanha ruim no Paulistão e não garantiu vaga por meio do Estadual. A outra forma de classificação era terminar o Campeonato Brasileiro como o melhor colocado entre os clubes que não disputarão a Libertadores, mas o clube acabou sendo rebaixado.



💸 Qual o tamanho do impacto financeiro?



O prejuízo mais óbvio é não ter acesso às premiações da Copa do Brasil, que paga quantias milionárias em cada fase. Eliminado nas oitavas de final em 2023, o Santos faturou R$ 8,5 milhões em premiação.



Além disso, o duelo com o Bahia na Vila Belmiro rendeu uma bilheteria líquida de R$ 138,7 mil aos cofres do clube - totalizando quase R$ 9 milhões no total.



Considerando que a CBF reajusta os valores das premiações a cada edição, a ausência do Santos na Copa do Brasil 2024 reduzirá em torno de R$ 10 milhões o faturamento da equipe. Isso se o clube repetisse o desempenho mínimo dos últimos anos (chegar às oitavas de final).



💰 Premiação da Copa do Brasil 2024:



Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões