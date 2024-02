ESPN cresce 114% nas receitas com publicidade nas transmissões de tênis

Há ainda cinco cotas de participação, com envolvimento nos breaks comerciais dos jogos. Nesse caso, a ESPN contará com a presença de Beyond the Club, Careplus, JHSF, Sankhya e You Inc.



Com os novos acordos para a temporada atual do tênis, a ESPN conseguiu um aumento de 114% nas receitas com publicidade para a modalidade, em comparação com o número obtido em 2023.