O que a regulamentação das ‘bets’ representa para os apostadores brasileiros?

Segurança



A regulamentação das apostas também é uma garantia para os brasileiros de que as premiações por apostas serão pagas. Com as empresas regularizadas, com sede própria e CNPJ nacional, será mais fácil reivindicar possíveis fraudes.



- Muda tudo e tudo continua igual. A diversão - que é o propósito da aposta - continuará a mesma, mas agora com mais certeza e segurança. As empresas terão sede no Brasil, isso significa que se o consumidor tiver um problema, vai poder se socorrer das autoridades brasileiras - afirma o advogado Tiago Gomes.



➡️ Qual é o clube mais rico da Arábia Saudita?



Os apostadores que tiverem problemas com operadores, poderão demandar esses operadores tanto na esfera judicial, no poder judiciário, entrar na justiça contra eventuais abusos de direitos dos consumidores por parte de plataformas de apostas esportivas, e também na esfera administrativa por meio de PROCON ou outras formas relacionadas.



- Com a regulamentação do setor de apostas esportivas e jogos de fortuna online no Brasil, será conferido ao apostador e ao jogador uma maior segurança, maior confiabilidade, maior honestidade do serviço prestado amplamente à população brasileira. Em um cenário de mais de mil operadores em território nacional, há alguns problemas aos apostadores em relação a direitos consumeristas, formas de demandar os seus direitos judicialmente e administrativamente, e a regulamentação confere mais segurança nesse sentido - opina Filipe Senna, sócio do Jantalia Advogados e especialista em Direito de Jogos.