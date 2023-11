Mas, afinal, qual é o clube mais rico da Arábia Saudita? Por falta de transparência dos clubes e do fundo soberano, a resposta não é definitiva, mas o Lance! Biz te ajuda a desvender o mistério com algumas cifras importantes.



Fonte de renda dos clubes sauditas



Antes de comparar os valores, é preciso explicar a origem do faturamento dos clubes sauditas. Diferentemente do Brasil, em que as maiores receitas são direitos de transmissão, transferências de jogadores e patrocínios, os times árabes dependem principalmente do apoio de sócios honorários, de doações de empresários e do próprio governo para formar o orçamento financeiro.



Antes mesmo do PIF assumir o controle de quatro clubes, o governo saudita já distribuía dinheiro aos times por meio do Ministério do Esporte. Esta era a maior fonte de financiamento do futebol nacional e, na maior parte das entidades, segue sendo praticamente a única.