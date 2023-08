Dicas de apostas: o que são odds?

As Odds, também chamadas de cotações, são utilizadas pelas casas de apostas esportivas para converter a probabilidade de um evento em algo que possa ser apostado.

As Odds são uma parte fundamental no processo de apostas, pois também indicam o potencial lucro que você pode obter.

Quanto maiores as Odds, maior será o retorno em caso de acerto na aposta. Portanto, é interessante escolher um site que ofereça Odds mais altas, pois isso aumenta suas chances de obter melhores resultados.

A plataforma Lance! Betting oferece as melhores Odds para que você possa começar a fazer suas primeiras apostas.

Vamos então a exemplos práticos. Uma vitória do Real Madrid sobre o Getafe é muito mais provável do que uma derrota dos merengues para o adversário modesto.

Devido a esse favoritismo, apostar na vitória do Real Madrid é considerado mais seguro. No entanto, o retorno financeiro é menor em comparação a apostar no Getafe, já que há um risco maior envolvido nesse caso.