Quais clubes mais lucraram com premiação na Libertadores em cinco anos? Veja ranking

Palmeiras e Flamengo lideram ranking



Um levantamento da Pluri Consultoria, com exclusividade ao Lance! Biz, revela que Palmeiras e Flamengo são os clubes que mais lucraram com premiações nas últimas cinco edições da Libertadores. A explicação é simples: cada um conquistou dois títulos neste período.



O Verdão tem ligeira vantagem: foram R$ 329 milhões acumulados contra R$ 318 milhões do Rubro-Negro.



Impulsionado pelos ganhos na edição recém-terminada, o Fluminense completa o top 3 com R$ 165 milhões em premiação desde 2019.