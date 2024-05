Quanto vale Lorran? Veja valor da multa rescisória da joia do Flamengo

Depois de vendas milionárias de Garotos do Ninho nos últimos anos, o Flamengo tem uma nova aposta. Sob holofotes e grande expectativa da torcida, o meia Lorran, de apenas 17 anos, está sendo lapidado internamente para dar retorno esportivo e financeiro ao clube.



A primeira parte do plano já está em vigor. Herói do título da Libertadores Sub-20 em março, o cria da base rubro-negra ganhou espaço com Tite e, inclusive, participou dos dois gols da vitória sobre o Corinthians, no último sábado. Mas, afinal, quanto o Flamengo pode faturar com ele?



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp