Cabe no futebol brasileiro? Veja salário de Vitor Roque no Barcelona

💰 Qual é o salário de Vitor Roque no Barcelona?



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Vitor Roque recebe um salário bruto anual de 3,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 19,4 milhões. Por mês, a remuneração bruta seria próxima a R$ 1,6 milhão.



O valor está dentro da realidade de alguns clubes brasileiros, como Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras. Outros times interessados, no entanto, podem buscar negociar com o Barcelona por um empréstimo com pagamento dividido de salários.