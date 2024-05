PSG terá economia bilionária com saída de Mbappé; veja valores

O atacante Kylian Mbappé confirmou, na última semana, que deixará o PSG ao fim da temporada, no meio do ano. O jogador tinha opção de renovar o contrato até 2025, mas optou por não acionar a cláusula e ficará livre no mercado.



O destino mais provável é o Real Madrid, que não terá que pagar nenhum centavo ao PSG pela transferência. Ainda que gratuita, a saída do craque terá um impacto bilionário nas finanças do clube francês.



