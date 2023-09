Por que o Red Bull Bragantino usou a camisa de treino contra o Grêmio?

Um fato curioso chamou a atenção do público na rodada de quarta-feira no Brasileirão. De forma inédita no Brasil, os jogadores do Red Bull Bragantino usaram a camisa de treino durante a vitória do Red Bull Bragantino o Grêmio. Mas, afinal, qual o motivo?



A ação se tratou de uma campanha publicitária em parceria com a YoPRO, nova patrocinadora do clube. Especialista em criar produtos com alto teor de proteínas, a marca tem o lema de "cada treino conta" e o Braga resolveu adotá-lo para esta partida.



