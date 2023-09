Qual é o salário de Cavani no Boca Juniors?

Salário de Cavani no Boca Juniors



Após rescindir com o Valencia, Cavani foi anunciado como reforço do Boca em julho deste ano e assinou contrato até o fim de 2024.



De acordo com a imprensa local, ele deve receber um salário anual entre US$ 2 milhões e US$ 2,7 milhões (R$ 10 milhões e R$ 13,6 milhões, na cotação atual). Por mês, a quantia giraria em torno de R$ 800 mil e R$ 1,1 milhão.



Os valores são relativamente baixos para o cenário brasileiro. Como comparação, o também uruguaio Luis Suárez ganha praticamente o dobro no Grêmio.