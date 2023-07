Libra ou Forte Futebol? Conselho do Inter tem votação apertada e define bloco comercial

Como ficam os blocos?



> Com a decisão do Inter, todos os 20 clubes da Série A já têm lado nesta disputa entre blocos comerciais.



> O Forte Futebol conta com 25 membros e terá o "reforço" dos quatro clubes do Grupo União na hora de negociar os direitos de transmissão. Apesar dos nomes distintos, os grupos vão negociar de forma conjunta.



> A Libra tem uma quantidade menor de membros (16), mas conta com os clubes com maior torcida no futebol brasileiro.