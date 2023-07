Guia da SAF do Atlético-MG: conheça valores, investidores e novo modelo de gestão

Como será a divisão da SAF?



A Galo Holding será dona de 75% das ações do negócio, enquanto a associação Atlético-MG ficará com 25%.



O que será transferido para a SAF?



Além do comando do futebol, também passam para a SAF a totalidade da dívida do clube (R$ 1,8 bilhão), 75% da Arena MRV e 75% da Cidade do Galo. A sede administrativa, o Labareda e a Vila Olímpica seguem como patrimônio da associação.