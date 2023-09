Lance! Biz explica: Como venda de placas estáticas afeta plano comercial da liga?

Os planos e a proposta da Brax



Parceira comercial da CBF e de diversas federações estaduais, a Brax atua em duas frentes ao mesmo tempo. Enquanto apresenta aos clubes uma proposta tentadora para a compra das placas estáticas, ela também busca patrocinadores no mercado - em sua maioria, sites de apostas.



Cabe destacar que essas placas, posicionadas à beira do campo durante as partidas, são valorizadas pelas marcas que desejam visibilidade na indústria esportiva.



+ Bundesliga é a liga com maior média de público no mundo, e Brasileirão fica no top 5; veja ranking



A proposta da empresa aos clubes é de pouco menos de R$ 100 milhões por cinco anos de contrato (2025 a 2029). As equipes de maior torcida teriam direito a mais R$ 25 milhões de luvas a serem recebidas ainda em 2023.



Quais clubes já aceitaram?



De acordo com o ge, quatro clubes brasileiros já assinaram um pré-acordo com a Brax para a venda das placas estáticas: Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Santos. Os três primeiros fazem parte do Grupo União e assinaram com os investidores do Forte Futebol, enquanto o Peixe integra a Libra.